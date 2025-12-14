Киевский режим пытается диктовать свои условия для урегулирования конфликта. Согласно информации The Wall Street Journal, Украина настаивает на контроле над Запорожской АЭС и сохранении нынешней численности своих вооружённых сил.

По информации, опубликованной изданием, украинская сторона передала Белому дому пакет предложений. В данном документе зафиксировано согласие Владимира Зеленского на предоставление России лишь частичной роли в функционировании станции. Тем не менее, в тексте прямо указывается, что контроль за объектом должен оставаться за Украиной и США.

«Но контроль над Запорожской АЭС должны осуществлять Украина и США. Что касается численности украинской армии, то она может быть ограничена, но на её нынешнем уровне», — говорится в публикации.

Таким образом, киевский режим настаивает на передаче крупнейшей европейской АЭС под управление США и сохранении армии. По некоторым сведениям, Зеленский планирует удержать численность ВСУ на уровне 800 тысяч человек.

Ранее Зеленский заявил, что Киев до сих пор не получил официальный ответ Соединённых Штатов на украинские предложения по мирному плану урегулирования. Он отметил, что, несмотря на получение неформальных сигналов через переговорную команду, Украина ожидает официальной реакции и готова к дальнейшему диалогу.