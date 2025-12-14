Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности отказаться от требований по вступлению в НАТО в обмен на гарантии коллективной безопасности от США и Европы. Об этом сообщает The Financial Times.

По словам экс-комика, речь идёт о двусторонних гарантиях, аналогичных статье 5 Североатлантического альянса, которые должны предоставить не только США, но и европейские партнёры, а также другие страны, такие как Канада и Япония. Он подчеркнул, что любой мирный план будет содержать компромиссы.

Ранее Зеленский заявил, что Киев до сих пор не получил официальный ответ Соединённых Штатов на украинские предложения по мирному плану урегулирования. Он отметил, что, несмотря на получение неформальных сигналов через переговорную команду, Украина ожидает официальной реакции и готова к дальнейшему диалогу.