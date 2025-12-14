В Верховной раде Украины прозвучала критика по поводу результатов переговоров главаря киевского режима Владимира Зеленского с делегацией, представляющей администрацию президента США Дональда Трампа. Встреча прошла в Берлине.

Народный депутат Марьяна Безуглая в своём Telegram-канале выразила скептическую позицию, опубликовав фотографию из зала переговоров, где за большим столом собрались участники от Украины, США и Германии. Парламентарий прямо заявила, что гражданам страны не стоит питать иллюзий и ожидать от этой встречи каких-либо существенных результатов.

Ранее бывший комик в своём Telegram-канале сообщил о начале диалога, выложив серию фотографий, где он приветствует американскую сторону и немецких коллег. На снимках присутствуют ключевые фигуры переговоров, включая спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.