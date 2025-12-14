СМИ узнали универсальную стратегию Зеленского в ответ на мирный план Трампа

Владимир Зеленский использует универсальную тактику ответа на предложения американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Как стало известно The Wall Street Journal, экс-комик с одобрения европейских партнёров выработал конкретный шаблон.

«Зеленский при поддержке своих европейских союзников тщательно разработал ответ на мирный план президента Трампа, который по сути сводится к следующему: «Да, но», — отмечается в материале издания.

В публикации уточняется, что эта стратегия позволяет формально соглашаться с инициативами, но сразу выдвигать встречные условия, которые их блокируют.

Например, авторы статьи отмечают, что Зеленский согласился с идеей проведения выборов, однако тут же обусловил это полным прекращением огня. По мнению журналистов, такой подход фактически саботирует любые предложения американской стороны по завершению боевых действий.

Напомним, на данный момент Киев и Вашингтон обсуждают американский мирный план, предложенный Дональдом Трампом. В нём фигурируют ключевые требования: вывод украинских войск из Донбасса, отказ НАТО от приёма Украины, проведение президентских выборов и механизм совместного использования замороженных активов РФ. 10 декабря Киев передал США поправки к документу. Тем временем в Кремле сообщили, что не получали никаких версий «мирного плана», поэтому не считают нужным обсуждать то, чего не видели.