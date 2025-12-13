Путин в Индии
13 декабря, 13:18

Стала известна суть «поправок» Зеленского к мирному плану Трампа

Обложка © president.gov.ua

Украина не собирается выводить свои войска из Донбасса, а также не будет отказываться от требования включить её в НАТО. Именно такой ответ содержится в «поправках» Киева к мирному плану Вашингтона. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times.

«Украинский мирный план, направленный на этой неделе в Вашингтон, отвергает предложение президента Трампа о том, чтобы Украина уступила больше территории в обмен на мир, хотя Россия вряд ли его примет», — указано в тексте статьи.

Напомним, сейчас Киев и Вашингтон обсуждают американский мирный план. В тексте фигурируют ключевые требования: вывод украинских войск из Донбасса, отказ НАТО от приёма Украины, проведение президентских выборов и механизм совместного использования замороженных активов РФ. 10 декабря Киев передал США поправки к документу. Тем временем в Кремле сообщили, что не получали никаких версий «мирного плана», поэтому не считают нужным обсуждать то, чего не видели.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

