Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

13 декабря, 11:29

Козырь против «ястреба»: Вскрылась особая миссия зятя Трампа в переговорах по Украине

Экс-агент ЦРУ Макговерн раскрыл роль Кушнера в переговорах по Украине

Обложка © GigaChat / Life.ru

Замена спецпосланника Кита Келлога на Джареда Кушнера в переговорах по Украине была сделана президентом США Дональдом Трампом для прямого контроля над ходом обсуждений. Об этом в беседе с kp.ru заявил бывший сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн.

Ушаков: Путину импонирует Кушнер

По его словам, Кушнер был назначен, чтобы обеспечить продвижение интересов Трампа и ограничить влияние более «ястребов» вроде госсекретаря Марка Рубио. Хозяин Белого дома, вероятно, разочаровался в советах Келлога. В результате переговоры превратились в прямой диалог между США и Россией, где Украина стала объектом, а не активным участником обсуждений, поскольку «третий лишний не нужен».

«Трамп, похоже, понял, что его вводили в заблуждение Келлог и другие, убеждавшие: Украина может победить, а российская экономика вот-вот рухнет», — подчеркнул американский эксперт.

Истинная цель визита зятя Трампа на переговоры к Путину удивила

Ранее Рэй Макговерн озвучил условия, при которых Зеленский согласится подписать план Трампа по Украине. По его словам, полный отказ Вашингтона от военной и финансовой поддержки является главным рычагом давления на Киев. Кроме того, он отмерил точный срок окончания СВО.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

