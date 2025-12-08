Истинная цель визита зятя Трампа на переговоры к Путину удивила

Зять президента США Джаред Кушнер присоединился к переговорам в Москве, чтобы предоставить Дональду Трампу отдельный доклад о ходе обсуждений. Об этом РИА Новости сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, Кушнер мог выступать «дополнительной парой глаз» на встрече и лично передать президенту США позицию российской стороны. Джонсон также отметил, что Кушнер и спецпосланник Стивен Уиткофф участвуют в информировании главы Белого дома о деталях диалога с Москвой. Кроме того, эксперт предположил, что присутствие Кушнера может быть связано и с возможными деловыми интересами.

Напомним, 2 декабря в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и советником, а также зятем Трампа Джаредом Кушнером. Центральной темой встречи стало урегулиров

В конце ноября Белый дом подтвердил подготовку предложения по урегулированию конфликта на Украине. По данным зарубежных СМИ, план предусматривает признание Крыма и Донбасса российскими, сокращение украинских вооружённых сил и запрет на размещение иностранных войск. Путин ранее отмечал, что этот документ может стать основой для будущих договорённостей, но требует детальной проработки.