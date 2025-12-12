Путин в Индии
12 декабря, 09:22

Ушаков: Россия ещё не получала новый мирный план после контактов США и Украины

Обложка © Life.ru

Россия пока не ознакомилась с обновлёнными версиями американских проектов урегулирования украинского конфликта, которые были откорректированы после контактов Вашингтона с Киевом. Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Москва ещё ничего не получала.

«Пока после всех этих рабочих переговоров [США] с Украиной нам должны показать бумаги. Идёт активный мозговой штурм. Откорректированных версий американских проектов мы не видели», — сказал представитель Кремля.

Азаров обвинил Украину в попытке сорвать мирный процесс по плану США
Азаров обвинил Украину в попытке сорвать мирный процесс по плану США

Напомним, сейчас Киев и Вашингтон обсуждают американский мирный план. В обновлённой версии документа фигурируют ключевые требования: вывод украинских войск из Донбасса, отказ НАТО от приёма Украины, проведение президентских выборов и механизм совместного использования замороженных активов РФ. 10 декабря после консультаций Зеленского с европейскими лидерами Киев передал США поправки к документу. А глава киевского режима допустил проведение референдума о территориальных уступках России. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал инициативу Зеленского «средним пальцем» в сторону США и попыткой сорвать переговоры.

