Ушаков: Россия ещё не получала новый мирный план после контактов США и Украины

Россия пока не ознакомилась с обновлёнными версиями американских проектов урегулирования украинского конфликта, которые были откорректированы после контактов Вашингтона с Киевом. Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Москва ещё ничего не получала.

«Пока после всех этих рабочих переговоров [США] с Украиной нам должны показать бумаги. Идёт активный мозговой штурм. Откорректированных версий американских проектов мы не видели», — сказал представитель Кремля.