Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 20:40

Медведев назвал слова Зеленского о референдуме на Украине «средним пальцем» США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что предложение Владимира Зеленского провести на Украине референдум о выводе войск и создании демилитаризованной зоны в Донбассе направлено не на урегулирование, а на срыв переговоров. Он выразил мнение, что такая инициатива является «средним пальцем» США и усомнился в готовности американской стороны это терпеть.

«Все понимают, что территориальный референдум на Украине затормозит переговоры», — написал он в соцсети Х.

Зеленский провёл переговоры с США по гарантиям безопасности для Украины
Зеленский провёл переговоры с США по гарантиям безопасности для Украины

Напомним, ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил о том, что в настоящее время Киев и Вашингтон обсуждают мирный план, который может привести к признанию новых российских регионов международным сообществом. Примечательно, что ранее Зеленский категорически отвергал возможность отказа от территорий. В то же время он указал на возможность проведения референдума на Украине по вопросам, касающимся границ.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Владимир Зеленский
  • США
  • План Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar