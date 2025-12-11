Путин в Индии
11 декабря, 17:53

Зеленский провёл переговоры с США по гарантиям безопасности для Украины

Зеленский провёл переговоры с США по гарантиям безопасности Украины. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украина провела конструктивный разговор с американской командой по одному из трёх документов, связанных с гарантиями безопасности, и поблагодарил участников за активную работу. Об этом в своём Telegram-канале сообщил главарь украинского режима Владимир Зеленский.

«Гарантии безопасности – одна из самых важных вещей для всех дальнейших шагов. У нас уже был негативный опыт Будапештского меморандума. Все помнят это, а также то, что Россия не раз нарушала все свои обязательства», — написал он.

В переговорах участвовали представители США — сенатор Марко Рубио, Пит Хегсет, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, генералы Кин и Гринкевич, Джош Груэнбаум, а также генсек НАТО Марк Рютте. Зеленский подчеркнул серьёзность намерений американской стороны и их нацеленность на результат, заявив, что команды будут активно работать для достижения конкретного понимания по гарантиям безопасности.

Ранее сообщалось, что изменение позиции Зеленского по вопросу выборов может быть тактическим шагом. Таким образом экс-комик стремится получить гарантии безопасности от Вашингтона после заявлений президента США Дональда Трампа о якобы неизбежной победе России. Изменения в подходе Зеленского выглядят как переговорная тактика, направленная на обеспечение гарантий безопасности от США.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

