Жители средней и восточной Украины испытывают надежду на успешные переговоры и влияние президента США Дональда Трампа на разрешение конфликта. Об этом сообщила уроженка Одессы в интервью РИА «Новости».

Она подчеркнула, что в большинстве случаев население этих регионов верит в возможность остановки конфликта и надеется, что Трамп сможет внести свой вклад в процесс переговоров. В то же время, по её словам, взгляды людей на западе страны остались прежними, и они не изменили своих убеждений относительно ситуации.

«Народ, который думает, они верят в это», — добавила одесситка.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Берлин для переговоров с американской делегацией. Главной темой обсуждения станет выработка гарантий безопасности для Киева, а также прекращение вооружённого конфликта.