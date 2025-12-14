Главарь Незалежной Владимир Зеленский принял решение расширить состав делегации для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в своём обращении, трансляцию которого вёл телеканал «Мы — Украина».

В команду, как стало известно, вошли глава Минэкономики Алексей Соболев, премьер-министр Юлия Свириденко, начальник Генерального штаба Андрей Игнатов, а также ряд представителей разведсообщества.

По словам главаря киевского режима, нынешняя повестка диалога включает не только поиск путей к миру, но и конкретные гарантии безопасности для государства. Он отметил, что именно для глубокой проработки этих двух взаимосвязанных направлений потребовалось усилить группу профильными руководителями высшего уровня.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Берлин для переговоров с американской делегацией. Главной темой обсуждения станет выработка гарантий безопасности для Киева, а также прекращение вооружённого конфликта.