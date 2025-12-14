В Кремле рассказали про «красочное» выражение лица Зеленского на встрече с Путиным

Выражение лица Владимира Зеленского во время его первой встречи с российским президентом Владимиром Путиным в 2019 году говорило само за себя, передавая всю атмосферу переговоров. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Вы знаете, здесь такая физиономиграфия, я бы сказал, того, что происходило, она хорошо говорит обо всём. Если вы оцените выражение лица Зеленского на краткой, открытой части переговоров [с Путиным], — весьма красочное выражение лица», — прокомментировал Песков, отвечая на вопрос о характере диалога.

Напомним, что первая личная встреча Путина и Зеленского состоялась 9 декабря 2019 года в Париже в рамках «нормандского формата» с участием канцлера Германии и президента Франции. Целью саммита была выработка новых шагов по урегулированию вооружённого конфликта на Донбассе.

Ранее сообщалось, что позиция России по прекращению огня остаётся неизменной и принципиальной. Песков, комментируя идею «энергетического перемирия» от Зеленского, заявил, что у Москвы в приоритете не временное прекращение огня, а достижение долгосрочного, гарантированного мира, закреплённого документами.