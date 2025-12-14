В своих предвыборных обещания экс-комик Владимир Зеленский заявлял о достижении мира, однако после прихода к власти совершал действия, приближающие войну, в том числе, нарушая Минские договорённости. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Когда Зеленский выиграл выборы у (бывшего президента Украины Петра) Порошенко*, он пришёл с лозунгами о мире. Вместо этого он продолжил нарушать Минские договорённости, он продолжил затягивать время. Стало очевидно, что никто не собирается (выполнять договорённости), и вместо мира он стал приближать войну», — заявил Песков.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.