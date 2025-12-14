Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 11:34

В Кремле напомнили, как Зеленский обещал мир, но стал приближать войну

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

В своих предвыборных обещания экс-комик Владимир Зеленский заявлял о достижении мира, однако после прихода к власти совершал действия, приближающие войну, в том числе, нарушая Минские договорённости. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Когда Зеленский выиграл выборы у (бывшего президента Украины Петра) Порошенко*, он пришёл с лозунгами о мире. Вместо этого он продолжил нарушать Минские договорённости, он продолжил затягивать время. Стало очевидно, что никто не собирается (выполнять договорённости), и вместо мира он стал приближать войну», — заявил Песков.

В Кремле ответили на слова генсека НАТО о готовности к войне
В Кремле ответили на слова генсека НАТО о готовности к войне

А ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европа якобы является «следующей целью России» и призвал готовиться к масштабному сражению с русскими. В ответ политолог Фёдор Лукьянов напомнил занятную биографиию отца Рютте.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar