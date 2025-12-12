Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

12 декабря, 09:23
«С какой стороны сражались его предки?»: Политолог напомнил биографию отца Рютте после слов о войне с РФ

Политолог Фёдор Лукьянов отреагировал на громкое заявление генсека НАТО Марка Рютте. Тот в Берлине заявил, что Европа — «следующая мишень России», и призвал готовиться к масштабной войне, подобной той, что вели предки.

В своём телеграм-канале эксперт напомнил о биографии отца Рютте, который вёл бизнес в колониальной Индонезии и был интернирован японцами. На этом фоне политолог задал ироничный вопрос: «Любопытно, с какой стороны сражались его деды и прадеды?»

Таким образом, политолог обратил внимание на сложное колониальное прошлое Нидерландов, намекая, что риторика о «войне предков» в устах выходца из такой страны может звучать неоднозначно.

Марк Рютте возглавил НАТО в 2023 году после 13 лет на посту премьер-министра Нидерландов. Его жёсткие заявления о российской угрозе стали частью текущей дискуссии о безопасности в Европе.

Рютте назвал поддержку Киева и санкции способом «изменить расчёты Путина»
Никита Никонов
