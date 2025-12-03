Рютте назвал поддержку Киева и санкции способом «изменить расчёты Путина»

Лучший способ повлиять на решения президента РФ Владимира Путина в конфликте на Украине — поддерживать Киев и усиливать санкции против России. Об этом газете «Европейская правда» заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Это – лучший способ изменить расчёты Путина», — подчеркнул Рютте.

Рютте отметил, что текущие переговоры следует приветствовать, но если процесс затянется, необходимо оказывать давление на Москву двумя способами: обеспечивать непрерывный поток помощи Украине и усиливать эффективность санкций. По его словам, совместная работа США и европейских стран направлена на максимальное влияние санкций на экономику России. Генсек НАТО подчеркнул, что это позволит изменить стратегические расчёты российского президента.

Ранее сообщалось, что некоторые страны НАТО настаивают на учёте своих «красных линий» при любом будущем урегулировании конфликта на Украине. Вместе с партнёрами и союзниками разрабатываются такие границы, которые касаются вопросов возможного членства Украины в блоке и размещения войск на территориях союзников.