Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова генсека НАТО Марка Рютте о необходимости подготовки Европы к войне могли прозвучать от человека, забывшего ужасы прошлого. Свою позицию представитель Кремля изложил в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Песков связал слова Рютте о войне с забытой историей Европы. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Комментируя призывы Рютте мобилизовать европейцев на подготовку к масштабному вооружённому конфликту, Песков предположил, что такие слова мог произнести лишь тот, чьё поколение утратило память о трагедии середины XX века.

Представитель Кремля напомнил, что Рютте жил в Голландии. Он поделился, что когда-то и сам учился в этой стране и местное население вспоминает ужасы Второй мировой войны лишь разбитыми окнами. По словам Пескова, жители не любят немцев за былой дискомфорт, но они даже близко не представляют всех кошмаров того времени.

«Они не знают, что такое ужасы войны, они не представляют. К сожалению, господин Рютте делая такие безответственные заявления, просто не понимает о чём он говорит», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в российском обществе подобного забвения не наблюдается.