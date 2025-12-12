Дмитриев отыскал «‎фото» грезящего о войне с Россией генсека НАТО в «‎Игре престолов»

Спецпредставитель президента России и глава фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сравнил генсека НАТО Марка Рютте с Королём Ночи — лидером Белых ходоков из сериала «Игра престолов». Он опубликовал кадр с героем саги с занятной подписью.

«Маски сняты. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте без маски», — написал Дмитриев под фото, которое выложил в ответ на русофобское заявление Рютте на форуме в Германии.

Напомним, что Марк Рютте в Берлине заявил, что Европа является «следующей целью России» и призвал готовиться к масштабному сражению с русскими, сравнимому с войнами предков. В ответ политолог Фёдор Лукьянов напомнил биографиию отца Рютте, который занимался бизнесом в колониальной Индонезии и был интернирован японскими властями.