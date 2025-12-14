Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в столицу Германии. О своём приезде в Берлин он сообщил в личном аккаунте в социальной сети.

В рамках визита экс-комик планирует провести переговоры с делегацией из США. Главной темой предстоящей встречи станет выработка гарантий безопасности для Киева, а также прекращение вооружённого конфликта.

Зеленский прилетел в Берлин. Видео © Пресс-служба Владимира Зеленского

«Уже в Германии. Сегодня в плане-встреча с американской переговорной командой. Фокусируемся на том, как надёжно гарантировать безопасность для Украины. Рассчитываем на конструктивные переговоры», — написал Зеленский.

Стоит отметить, что Зеленский ранее анонсировал свои намерения провести встречу в Берлине с главами правительств Германии, Франции и Великобритании. Эта группа лидеров получила неофициальное прозвище «Макмерцмер» в средствах массовой информации. Данная встреча рассматривается как элемент координации внешнеполитических курсов ведущих европейских государств.