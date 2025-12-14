Американская делегация прибыла в Берлин для переговоров по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Американская делегация прибыла в Берлин для участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство DPA.
В состав делегации вошли спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер — зять Трампа. По данным агентства, утром 14 декабря они прибыли в отель в центре немецкой столицы.
Переговоры между представителями США и Украины продолжатся в Берлине с участием европейских стран. Первый этап пройдёт за закрытыми дверями на уровне политических советников. Также ожидается участие представителей Германии.
Напомним, что встречи запланированы на 14-15 декабря с участием переговорщиков из Великобритании, Германии и Франции. Как отмечают СМИ, поездка Уиткоффа в Берлин свидетельствует о попытке администрации Дональда Трампа преодолеть разногласия между Вашингтоном и Киевом по условиям мирного урегулирования.
