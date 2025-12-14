Отменивший выборы Зеленский заявил, что не держится за своё кресло
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov
Владимир Зеленский заявил, что не цепляется за свой пост. Его слова прозвучали на фоне давления со стороны США, настаивающих на проведении выборов на Украине.
«Были сигналы от США о выборах президента Украины... Мой ответ, что я не держусь за кресло. Считаю, что Украина должна быть готова к любому развитию событий», — приводит слова Зеленского украинское издание «Новости.LIVE».
Экс-комик также обратился к партнёрам с просьбой оказать содействие в обеспечении безопасности в случае проведения выборов. Одновременно он поручил народным депутатам разработать конкретные механизмы реализации этой меры, если ситуация будет развиваться соответствующим образом.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимо провести президентские выборы, подчеркнув важность возвращения стране демократической процедуры. При этом он не стал уточнять возможные механизмы или сроки проведения голосования. В ответ Зеленский подчеркнул, что «всегда готов к выборам». Позже он озвучил возможные сроки проведения выборов на Украине, а также предложил Раде разработать законы о выборах во время военного положения.
