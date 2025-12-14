Помощник президента России Юрий Ушаков объяснил, почему Владимир Зеленский начал говорить о проведении выборов на Украине. Он считает, что экс-комик на это согласился под давлением США. Об это он сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«О выборах он заговорил тоже под давлением американских коллег. Какое-то двойное дно», — сказал Ушаков

Ушаков выразил уверенность, что заявления Зеленского о возможных выборах не являются самостоятельным решением Киева. По его словам, подобные сигналы появились после давления со стороны Вашингтона, что, как отметил помощник президента РФ, выглядит неоднозначно.