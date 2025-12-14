«Двойное дно»: В Кремле объяснили, почему Зеленский заговорил о выборах
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AL
Помощник президента России Юрий Ушаков объяснил, почему Владимир Зеленский начал говорить о проведении выборов на Украине. Он считает, что экс-комик на это согласился под давлением США. Об это он сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«О выборах он заговорил тоже под давлением американских коллег. Какое-то двойное дно», — сказал Ушаков
Ушаков выразил уверенность, что заявления Зеленского о возможных выборах не являются самостоятельным решением Киева. По его словам, подобные сигналы появились после давления со стороны Вашингтона, что, как отметил помощник президента РФ, выглядит неоднозначно.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимо провести президентские выборы, подчеркнув важность возвращения стране демократической процедуры. При этом он не стал уточнять возможные механизмы или сроки проведения голосования. В ответ Зеленский подчеркнул, что «всегда готов к выборам». Позже он озвучил возможные сроки проведения выборов на Украине, а также предложил Раде разработать законы о выборах во время военного положения.
