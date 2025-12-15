Прямая линия 2025
15 декабря, 15:10

Умеров: Киев и США до конца дня могут достичь «соглашения, которое приблизит мир»

Обложка © Telegram / Марьяна Безуглая

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе переговоров между представителями США и Украины был отмечен «существенный прогресс». Он также выразил оптимизм относительно возможности достижения соглашения к концу текущего дня, которое, по его мнению, «приблизит мир».

«За последние два дня украинско-американские переговоры были конструктивными и продуктивными, достигнут реальный прогресс. Мы надеемся, что к концу дня мы достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру», — написал секретарь СНБО и глава переговорной делегации Украины в соцсетях.

По словам Умерова, в СМИ сейчас царит «шум и анонимные спекуляции». Он посоветовал не вестись на провокации и ложные сообщения.
Ранее сообщалось, что переговоры украинской и американской делегаций по вопросам урегулирования конфликта завершились в Берлине. Вторая встреча, состоявшаяся сегодня, в понедельник, длилась около двух часов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Демьянова
