Умеров: Киев и США до конца дня могут достичь «соглашения, которое приблизит мир»

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе переговоров между представителями США и Украины был отмечен «существенный прогресс». Он также выразил оптимизм относительно возможности достижения соглашения к концу текущего дня, которое, по его мнению, «приблизит мир».

«За последние два дня украинско-американские переговоры были конструктивными и продуктивными, достигнут реальный прогресс. Мы надеемся, что к концу дня мы достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру», — написал секретарь СНБО и глава переговорной делегации Украины в соцсетях.

По словам Умерова, в СМИ сейчас царит «шум и анонимные спекуляции». Он посоветовал не вестись на провокации и ложные сообщения.

Ранее сообщалось, что переговоры украинской и американской делегаций по вопросам урегулирования конфликта завершились в Берлине. Вторая встреча, состоявшаяся сегодня, в понедельник, длилась около двух часов.