Регион
15 декабря, 22:50

Следующий этап переговоров США и Украины может пройти в выходные в Майами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Очередной раунд переговоров между США и Украиной может состояться в ближайшие выходные. Встречи могут пройти в Майами. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник в американской администрации.

Как сообщает издание, в ходе встречи стороны будут детально изучать карты. Отмечается, что на предыдущих переговорах 14-15 декабря в Берлине был достигнут «явный прогресс», однако значительные разногласия по территориальным вопросам сохраняются.

Напомним, первый раунд берлинских переговоров, в которых участвовали спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер, а также украинская делегация с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, длился около пяти часов. Утром 15 декабря прошёл второй раунд, который продолжался примерно два часа.

Ранее Life.ru писал, что европейские лидеры договорились заложить создание многонациональных сил в систему гарантий безопасности для Украины в Берлине. Заявление подписали главы государств и правительств Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Швеции. Лидеры ЕС рассматривают возможность взять на себя юридически закреплённые обязательства по защите Украины в случае будущего вооружённого нападения.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
