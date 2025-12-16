Следующий этап переговоров США и Украины может пройти в выходные в Майами

Очередной раунд переговоров между США и Украиной может состояться в ближайшие выходные. Встречи могут пройти в Майами. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник в американской администрации.

Как сообщает издание, в ходе встречи стороны будут детально изучать карты. Отмечается, что на предыдущих переговорах 14-15 декабря в Берлине был достигнут «явный прогресс», однако значительные разногласия по территориальным вопросам сохраняются.

Напомним, первый раунд берлинских переговоров, в которых участвовали спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер, а также украинская делегация с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, длился около пяти часов. Утром 15 декабря прошёл второй раунд, который продолжался примерно два часа.