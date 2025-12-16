Исход переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет в значительной степени зависеть от позиций России и Китая, в то время как Европа рискует остаться на втором плане. К такому выводу пришёл автор из немецкого издания Berliner Zeitung.

«Главы стран Запада и Владимир Зеленский встречаются в Берлине, чтобы обозначить свои интересы в мирном процессе. Хотя Китай и Россия не присутствуют за столом переговоров, именно они во многом определяют исход этой встречи», — говорится в материале.

Как отмечается в публикации, хотя за столом переговоров в Берлине собрались лидеры Запада и главарь киевского режима Владимир Зеленский, именно отсутствующие Москва и Пекин во многом определят итоги этой встречи. Автор статьи полагает, что в современном мире Вашингтон и Москва продолжают формировать архитектуру безопасности, а Китай укрепляется в роли экономико-технологического центра силы. В этой картине, резюмирует издание, для Европы не находится места в качестве самостоятельного полюса влияния.

Напомним, в воскресенье в Берлине стартовали переговоры по украинскому урегулированию с участием спецпосланника президента США, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского, которые продлились пять часов. Американская сторона заявила о прогрессе в обсуждении плана из 20 пунктов. В понедельник диалог был продолжен.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта сейчас ближе, чем когда-либо. По его словам, он провёл продолжительные обсуждения с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, а также с руководителями ряда европейских стран и НАТО, включая Великобританию, Германию, Францию и Италию. Хозяин Белого дома назвал эти диалоги «очень долгими и очень хорошими», однако признал, что оптимистичная риторика относительно урегулирования звучит уже продолжительное время, и теперь важно посмотреть, что удастся сделать на практике.