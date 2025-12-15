Стало известно о продолжении переговоров США и Украины без Зеленского
В настоящее время переговорный процесс между представителями США и Украины в Германии продолжается. При этом Владимир Зеленский в беседе не принимает участия. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на свои источники.
«Переговоры Украины и США в Берлине продолжаются, но без Зеленского», — говорится в публикации.
14-15 декабря в Берлине проходят встречи украинской делегации под руководством секретаря СНБО Рустема Умерова с представителями Дональда Трампа: его спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Джаредом Кушнером. Накануне беседа длилась на протяжении пяти часов.
