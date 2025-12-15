Прямая линия 2025
15 декабря, 17:16

Стало известно о продолжении переговоров США и Украины без Зеленского

В настоящее время переговорный процесс между представителями США и Украины в Германии продолжается. При этом Владимир Зеленский в беседе не принимает участия. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на свои источники.

«Переговоры Украины и США в Берлине продолжаются, но без Зеленского», — говорится в публикации.

Умеров: Киев и США до конца дня могут достичь «соглашения, которое приблизит мир»
14-15 декабря в Берлине проходят встречи украинской делегации под руководством секретаря СНБО Рустема Умерова с представителями Дональда Трампа: его спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Джаредом Кушнером. Накануне беседа длилась на протяжении пяти часов.

