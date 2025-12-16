Европейские лидеры заявили о планах создать «многонациональные силы» Украины

Европейские лидеры договорились заложить создание многонациональных сил в систему гарантий безопасности для Украины в Берлине. Об этом говорится в совместном заявлении участников переговоров.

«Как США, так и главы государств и правительств стран Европы высказались за то, чтобы вместе работать с целью предоставления Украине надежных гарантий безопасности», — отмечается в документе.

Заявление подписали главы государств и правительств Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Швеции. К документу также присоединились премьер-министр Великобритании, председатель Еврокомиссии и глава Евросовета.

Участники переговоров считают, что гарантии безопасности для Киева должны включать формирование возглавляемых Европой многонациональных сил. Их планируют создать в рамках «Коалиции желающих» при поддержке США. Предполагается, что эти силы будут содействовать восстановлению украинских вооружённых формирований, обеспечивать контроль над воздушным пространством и безопасность на море, а также участвовать в операциях на территории Украины.

Европейские лидеры отдельно указали на принцип неизменности международных границ. Они подчеркнули, что решения по возможным территориальным вопросам должен принимать украинский народ после создания надёжных гарантий безопасности. В документе также отмечено, что ряд тем следует обсуждать на финальных этапах переговоров и что любые договорённости должны обеспечивать долгосрочную безопасность. Авторы документа указали, что список участников заявления остаётся открытым. К инициативе могут присоединиться и другие государства, заинтересованные в обсуждении формата гарантий безопасности для Украины.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял о готовности «Коалиции желающих» к размещению войск на Украине при прекращении огня. По его словам, участники коалиции завершили политические консультации на уровне лидеров стран. Параллельно аналогичную работу провели военные ведомства. Им поручили подготовить планы действий в воздухе, на море и на суше, а также меры по усилению оборонных возможностей Украины. Стармер отмечал, что разработанные документы предусматривают, в том числе, развертывание сил на суше.