Стармер заявил, что «Коалиция желающих» готова разместить войска на Украине

«Коалиция желающих» завершила разработку планов по размещению войск на украинской территории, в случае если будет достигнуто прекращение огня. Oб этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Стармер отметил, что в рамках коалиции состоялся политический процесс с лидерами стран, а также аналогичная работа была проведена с военными ведомствами. Им было поручено разработать оборонные планы в воздухе, на море и на суше, а также запланировать наращивание собственных оборонных возможностей Украины.

«Так что теперь у нас есть военные планы в каждой из этих областей, которые предполагают, в том числе, развертывание сил на суше», — сказал Стармер.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о завершении «Коалицией желающих» работы над пакетом гарантий безопасности для Украины. Oн отметил, что вскоре состоятся ключевые дискуссии между представителями США и коалицией с целью уточнения участия Вашингтона в этих гарантиях. Создаваемая «коалиция желающих» намерена разместить свой воинский контингент на Украине после окончания боевых действий, однако исключительно в тыловых районах, вдали от линии фронта. По его словам, контингенты из Франции, Великобритании и Турции не покинут территорию Украины после окончания боевых действий. Их задачами будут поддержание безопасности страны, а также помощь в обучении и подготовке украинской армии.