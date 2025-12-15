Зеленский назвал самый «болезненный» вопрос на переговорах в Берлине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin
Владимир Зеленский подчеркнул, что территориальные аспекты в процессе мирного урегулирования представляют собой крайне деликатную и сложную проблему. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем после встречи с американской делегацией,
«Не все вопросы просты. Существуют очень сложные вопросы, особенно когда речь идёт о территориальных спорах», — добавил он.
Зеленский сообщил о наличии расхождений во взглядах с американскими партнерами относительно территориальных вопросов. Он выразил надежду, что его личная точка зрения была услышана в Вашингтоне.
Тем временем Reuters сообщает, что на переговорах в Берлине было достигнуто соглашение по 90% пунктов повестки дня в рамках текущего мирного диалога. Тем не менее, остаётся ряд нерешённых вопросов, требующих дальнейшего урегулирования.
14-15 декабря в Берлине проходят встречи украинской делегации под руководством секретаря СНБО Рустема Умерова с представителями Дональда Трампа: его спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Джаредом Кушнером. Накануне беседа длилась на протяжении пяти часов.
