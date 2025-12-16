Прямая линия 2025
15 декабря, 21:39

Европейские страны готовы взять юридические обязательства по защите Украины

Обложка © X / Bundeskanzler Friedrich Merz

Европейские лидеры по итогам встреч в Берлине рассматривают возможность взять на себя юридически закреплённые обязательства по защите Украины в случае будущего вооружённого нападения. Об этом говорится в заявлении глав государств.

Речь идёт о механизмах реагирования, которые должны запускаться в рамках национальных правовых процедур и быть направлены на восстановление мира и обеспечение безопасности при возникновении военной угрозы. В числе возможных мер упоминаются использование вооружённых сил, передача разведывательных данных и материально-технических ресурсов, а также экономические и дипломатические действия.

Трамп признал потерю Украиной территорий

А ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что «Коалиция желающих» завершила разработку планов по размещению войск на украинской территории, в случае если будет достигнуто прекращение огня. Стармер отметил, что в рамках коалиции состоялся политический процесс с лидерами стран, а также аналогичная работа была проведена с военными ведомствами.

