Путин прибыл на второй этап съезда «Единой России»

Глава государства Владимир Путин прибыл на площадку проведения второго этапа предвыборного съезда «Единой России». Мероприятие проходит в столице 22 августа.

Ключевая задача участников собрания — утверждение обновленной народной программы. Именно этот документ станет стратегическим фундаментом для участия организации в предстоящей парламентской кампании.

Партийные лидеры намерены прописать план действий на ближайшую пятилетку. Согласно проекту, инициативы рассчитаны на реализацию вплоть до 2031 года.

Напомним, что избирательный процесс был официально запущен 16 июня после подписания соответствующего президентского указа. Голосование за состав девятого созыва Госдумы назначено на 18, 19 и 20 сентября 2026 года.

Важным нововведением станет участие в волеизъявлении граждан из Донбасса и Новороссии. Это будет их дебют в общероссийских выборах.

Параллельно с федеральным этапом пройдут региональные кампании. В 39 субъектах страны граждане будут выбирать местных депутатов. Также запланировано определение глав ряда областей: в восьми субъектах посредством прямого голосования, а еще в трёх — через утверждение региональными парламентами.