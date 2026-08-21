Медведев: В народную программу «Единой России» поступило 3,5 млн предложений

В обновлённую народную программу «Единой России» поступило почти 3,5 млн предложений от граждан. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета.

По его словам, добиться такого результата позволили слаженные усилия команды. «Думаю, что подобных цифр нет ни у одной партии», — заявил политик.

Он также отметил, что уже завтра документ будет вынесен на голосование. Финальное слово при этом останется за гражданами в ходе сентябрьских выборов.

«Главную оценку программе, как и вообще действиям партии, дадут избиратели. Конечно, мы рассчитываем на их поддержку», — сказал Медведев.

Напомним, с 18 по 20 сентября в России пройдут выборы в Госдуму IX созыва. Кампания стартовала 16 июня. Голосование состоится по смешанной системе: 225 мест займут списочники, еще 225 — одномандатники. Одновременно пройдут выборы губернаторов (в семи регионах — прямым голосованием, в трех — через заксобрания) и депутатов региональных парламентов в 39 субъектах. Проголосовать можно будет очно бумажным бюллетенем или дистанционно через систему ДЭГ (в 33 регионах).