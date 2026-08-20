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Регион
20 августа, 15:11

«Единая Россия» добилась обновления парков скорой помощи в регионах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Парки автомобилей скорой медицинской помощи в российских регионах обновили в рамках программы, о реализации которой сообщили в «Единой России».

Как рассказали в партии, в субъекты страны поступили новые специализированные машины для экстренной медицинской помощи. Обновление транспорта должно повысить эффективность работы выездных бригад и улучшить доступность медицинской помощи для жителей регионов.

Новые автомобили распределили между медицинскими учреждениями с учётом потребностей территорий. Машины оснащены современным оборудованием и предназначены для работы как в крупных городах, так и в удалённых населённых пунктах.

В «Единой России» отметили, что обновление автопарков скорой помощи является частью более масштабной работы по развитию системы здравоохранения. В рамках этого направления также модернизируется медицинская инфраструктура и закупается новое оборудование.

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Ранее «Единая Россия» заявила о планах по развитию доступной медицины, обновлению больниц, ФАПов и медицинской инфраструктуры в регионах. В партии отмечали, что одним из приоритетов остаётся повышение качества медицинской помощи и обеспечение жителей страны современными учреждениями и техникой.

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Николь Вербер
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