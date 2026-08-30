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30 августа, 07:38

ВС РФ ударили по комбинату асбестоцементных изделий со взрывчаткой в Киеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Российские войска приступили к подготовке массированных ударов по энергетическим объектам Украины в ответ на продолжающиеся атаки по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что минувшей ночью ВС РФ продолжили наносить групповые удары по предприятиям украинской военной промышленности, работающим в интересах ВСУ.

Одной из целей стал комбинат асбестоцементных изделий в Киеве. По данным Минобороны, ударные беспилотники поразили промышленное предприятие, складские помещения которого использовались для хранения взрывчатых веществ.

Как заявили в ведомстве, эти запасы предназначались для компании «Умные боеприпасы», занимающейся производством беспилотников и боеприпасов к ним.

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Российские войска продолжают наносить удары по объектам, задействованным в обеспечении ВСУ. Накануне Life.ru сообщал о поражении объектов ТЭК, логистических центров, цехов сборки и складов беспилотников на Украине.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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