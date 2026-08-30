ВС РФ ударили по комбинату асбестоцементных изделий со взрывчаткой в Киеве

Российские войска приступили к подготовке массированных ударов по энергетическим объектам Украины в ответ на продолжающиеся атаки по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что минувшей ночью ВС РФ продолжили наносить групповые удары по предприятиям украинской военной промышленности, работающим в интересах ВСУ.

Одной из целей стал комбинат асбестоцементных изделий в Киеве. По данным Минобороны, ударные беспилотники поразили промышленное предприятие, складские помещения которого использовались для хранения взрывчатых веществ.

Как заявили в ведомстве, эти запасы предназначались для компании «Умные боеприпасы», занимающейся производством беспилотников и боеприпасов к ним.

Российские войска продолжают наносить удары по объектам, задействованным в обеспечении ВСУ. Накануне Life.ru сообщал о поражении объектов ТЭК, логистических центров, цехов сборки и складов беспилотников на Украине.