ВС РФ ударили по комбинату асбестоцементных изделий со взрывчаткой в Киеве
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Российские войска приступили к подготовке массированных ударов по энергетическим объектам Украины в ответ на продолжающиеся атаки по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что минувшей ночью ВС РФ продолжили наносить групповые удары по предприятиям украинской военной промышленности, работающим в интересах ВСУ.
Одной из целей стал комбинат асбестоцементных изделий в Киеве. По данным Минобороны, ударные беспилотники поразили промышленное предприятие, складские помещения которого использовались для хранения взрывчатых веществ.
Как заявили в ведомстве, эти запасы предназначались для компании «Умные боеприпасы», занимающейся производством беспилотников и боеприпасов к ним.
Российские войска продолжают наносить удары по объектам, задействованным в обеспечении ВСУ. Накануне Life.ru сообщал о поражении объектов ТЭК, логистических центров, цехов сборки и складов беспилотников на Украине.
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