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29 августа, 10:23

Армия России за сутки поразила объекты ТЭК и логистические центры на Украине

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска за сутки поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры и логистические центры на Украине, используемые ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары также пришлись по цехам сборки беспилотников, складам готовых аппаратов и комплектующих. Под огонь попали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Для поражения целей применялись оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Всего огневое воздействие нанесено в 147 районах.

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Также сегодня, 29 августа, сообщалось, что в Киеве воздушная тревога продолжается уже свыше четырёх часов. Столица Украины и прилегающий регион вновь подвергаются атаке беспилотников, на фоне которой слышны взрывы.

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Татьяна Миссуми
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