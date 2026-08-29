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29 августа, 10:12

ВС РФ освободили Храповщину, Рубежное и Новоандреевку

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские войска установили контроль над Рубежным и Новоандреевкой в Донецкой Народной Республике, а также Храповщиной Сумской области. Об освобождении сразу трёх населённых пунктов сообщили в Минобороны России.

ВС РФ освободили Рубежное и Новоандреевку. Видео © Макс/ Минобороны России

Операцию провели подразделения группировки войск «Центр». Другие подробности освобождения Рубежного и Новоандреевки в исходном сообщении не приводятся. Рубежное расположено на Добропольском направлении — примерно в 14 км по прямой от Доброполья и около 59 км от Донецка.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Храповщина Сумской области», — продолжили в МО РФ.

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Группировка «Центр» продолжает продвижение на этом участке ДНР. 25 августа Life.ru сообщал об освобождении Анновки, расположенной непосредственно у Доброполья. При этом в ДНР существует ещё одно село с таким названием — южнее Курахово.

Больше оперативных сообщений о действиях российских войск и ситуации в зоне СВО — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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