Российские военнослужащие освободили населённый пункт Анновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Речь идёт об Анновке, расположенной непосредственно у Доброполья. На этом участке наступательные действия ведут подразделения группировки войск «Центр».

Ещё в начале июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывал, что передовые российские подразделения вошли в Анновку и Доброполье. В последующие недели населённый пункт неоднократно появлялся в сводках Минобороны как район боевых действий.

Анновка находится примерно в трёх километрах от Доброполья и фактически примыкает к городу с северо-востока. В последние недели российские войска также продвигались на других участках Добропольского направления.

При этом в ДНР существует ещё одно село с таким названием — южнее Курахово. О его освобождении российское Минобороны сообщало в декабре 2024 года.