Минобороны сообщило об освобождении Анновки в ДНР
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские военнослужащие освободили населённый пункт Анновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Речь идёт об Анновке, расположенной непосредственно у Доброполья. На этом участке наступательные действия ведут подразделения группировки войск «Центр».
Ещё в начале июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывал, что передовые российские подразделения вошли в Анновку и Доброполье. В последующие недели населённый пункт неоднократно появлялся в сводках Минобороны как район боевых действий.
Анновка находится примерно в трёх километрах от Доброполья и фактически примыкает к городу с северо-востока. В последние недели российские войска также продвигались на других участках Добропольского направления.
При этом в ДНР существует ещё одно село с таким названием — южнее Курахово. О его освобождении российское Минобороны сообщало в декабре 2024 года.
Ранее Life.ru рассказывал, что освобождение Кучерова Яра позволило подразделениям группировки «Центр» занять более выгодные рубежи для дальнейших действий на Добропольском направлении.
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