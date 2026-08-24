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24 августа, 17:13

В Минобороны РФ раскрыли стратегическое значение Кучерова Яра

МО РФ: Освобождение Кучерова Яра позволило ВС РФ занять выгодные рубежи

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские подразделения вышли на более выгодные позиции на Добропольском направлении после освобождения Кучерова Яра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Освобождение Кучерова Яра позволило подразделениям группировки войск «Центр» занять более выгодные рубежи для дальнейшего выполнения боевых задач на Добропольском направлении СВО», — заявили в ведомстве.

В операции участвовали военнослужащие 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Соединение входит в состав 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр».

Штурмовые подразделения преодолели открытые участки местности под постоянным контролем с воздуха. Затем российские бойцы скрытно вошли в населённый пункт и выбили оттуда силы противника.

Минобороны: За неделю ВС РФ освободили 11 населённых пунктов в зоне СВО
Минобороны: За неделю ВС РФ освободили 11 населённых пунктов в зоне СВО

Напомним, сегодня Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Долинка в Запорожской области. Кроме того, под контроль российских сил перешли Перше Травня в Сумской области и Кучеров Яр в ДНР.

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Юрий Лысенко
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