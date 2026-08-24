Российские войска освободили Долинку
ВС РФ освободили три населённых пункта в ДНР, Запорожской и Сумской областях
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ВС РФ освободили населённый пункт Долинка в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга. Также взяты под контроль Перше Травня в Сумской области и Кучеров Яр в ДНР.
А за минувшую неделю российские военные установили контроль над 11 населенными пунктами в ДНР, Харьковской и Запорожской областях.
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