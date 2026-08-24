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Регион
24 августа, 09:24

Российские войска освободили Долинку

ВС РФ освободили три населённых пункта в ДНР, Запорожской и Сумской областях

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

ВС РФ освободили населённый пункт Долинка в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга. Также взяты под контроль Перше Травня в Сумской области и Кучеров Яр в ДНР.

Дважды раненный боец ВС РФ поднял российский флаг над освобождённой территорией
Дважды раненный боец ВС РФ поднял российский флаг над освобождённой территорией

А за минувшую неделю российские военные установили контроль над 11 населенными пунктами в ДНР, Харьковской и Запорожской областях.

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Александра Вишнякова
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