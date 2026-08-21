За минувшую неделю российские военные установили контроль над одиннадцатью населенными пунктами в трёх регионах. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ 21 августа,

В Донецкой Народной Республике освобождены восемь территорий. В частности, за последние сутки под контроль Армии России перешло Зелёное.

Согласно сводке ведомства, подразделения группировки «Север» заняли Кудиевку в Харьковской области. Бойцы Южной группировки добились успеха в Першомарьевке, Ореховатке и Николайполье.

Силы группировки «Центр» взяли Андреевскую Общину, Красноподолье, Водянское и Матяшево. Все эти пункты находятся на территории ДНР.

Группировка «Восток» продолжала продвигаться вглубь обороны противника. Ее подразделения освободили Рыбальское и Новосолошино, а 20 августа — Зелёное.

Кроме того, два населенных пункта перешли под контроль российских сил в Запорожской области.

Также ранее сообщалось, что с 15 по 21 августа российские войска нанесли один массированный и девять групповых ударов по украинским объектам, используя высокоточное оружие и дальнобойные БПЛА. Поражены предприятия военной промышленности, в том числе связанные с подготовкой ракет «Фламинго», а также логистические центры и объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ.