Минобороны: За неделю ВС РФ освободили 11 населённых пунктов в зоне СВО
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За минувшую неделю российские военные установили контроль над одиннадцатью населенными пунктами в трёх регионах. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ 21 августа,
В Донецкой Народной Республике освобождены восемь территорий. В частности, за последние сутки под контроль Армии России перешло Зелёное.
Согласно сводке ведомства, подразделения группировки «Север» заняли Кудиевку в Харьковской области. Бойцы Южной группировки добились успеха в Першомарьевке, Ореховатке и Николайполье.
Силы группировки «Центр» взяли Андреевскую Общину, Красноподолье, Водянское и Матяшево. Все эти пункты находятся на территории ДНР.
Группировка «Восток» продолжала продвигаться вглубь обороны противника. Ее подразделения освободили Рыбальское и Новосолошино, а 20 августа — Зелёное.
Кроме того, два населенных пункта перешли под контроль российских сил в Запорожской области.
Также ранее сообщалось, что с 15 по 21 августа российские войска нанесли один массированный и девять групповых ударов по украинским объектам, используя высокоточное оружие и дальнобойные БПЛА. Поражены предприятия военной промышленности, в том числе связанные с подготовкой ракет «Фламинго», а также логистические центры и объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ.
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