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25 августа, 08:52

На земле, в воде и в воздухе: Военный эксперт назвал главную цель осенней кампании СВО

Полковник Ходарёнок спрогнозировал взятие Донбасса в ходе осенней кампании СВО

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Овладение Славянско-Краматорским укрепрайоном и установление контроля над всей территорией Донбасса станет одной из ключевых задач Армии России в осенне-зимней кампании 2026 года, уверен полковник в отставке Михаил Ходарёнок. По его словам, ВСУ за 12 лет превратили эту агломерацию в мощный укрепрайон, поэтому бои потребуют значительных усилий.

«Следует ожидать, что разгром частей и соединений ВСУ в этом регионе — наиболее приоритетная задача российской армии в осенне-зимней кампании 2026 года», — подчеркнул обозреватель «Газеты.ru», добавив, что масштабные задачи могут стоять перед ВС РФ также в Запорожской, Херсонской, Сумской и Днепропетровской областях.

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На воде, по его оценке, может усилиться давление на украинскую портовую инфраструктуру. Через морские коммуникации Киев получает часть вооружений и боеприпасов, а экспорт сельхозпродукции приносит стране доходы, поэтому ограничение доступа к Чёрному морю способно создать дополнительные сложности.

В воздухе российские удары будут нарастать. Они уже осложняют снабжение частей ВСУ вооружением и боеприпасами, переброску материальных средств к линии фронта и ротацию подразделений. Возможности украинской ПВО при этом не соответствуют масштабу задач по прикрытию объектов, заключил военный эксперт.

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Борис Эльфанд
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