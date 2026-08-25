На земле, в воде и в воздухе: Военный эксперт назвал главную цель осенней кампании СВО
Полковник Ходарёнок спрогнозировал взятие Донбасса в ходе осенней кампании СВО
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Овладение Славянско-Краматорским укрепрайоном и установление контроля над всей территорией Донбасса станет одной из ключевых задач Армии России в осенне-зимней кампании 2026 года, уверен полковник в отставке Михаил Ходарёнок. По его словам, ВСУ за 12 лет превратили эту агломерацию в мощный укрепрайон, поэтому бои потребуют значительных усилий.
«Следует ожидать, что разгром частей и соединений ВСУ в этом регионе — наиболее приоритетная задача российской армии в осенне-зимней кампании 2026 года», — подчеркнул обозреватель «Газеты.ru», добавив, что масштабные задачи могут стоять перед ВС РФ также в Запорожской, Херсонской, Сумской и Днепропетровской областях.
На воде, по его оценке, может усилиться давление на украинскую портовую инфраструктуру. Через морские коммуникации Киев получает часть вооружений и боеприпасов, а экспорт сельхозпродукции приносит стране доходы, поэтому ограничение доступа к Чёрному морю способно создать дополнительные сложности.
В воздухе российские удары будут нарастать. Они уже осложняют снабжение частей ВСУ вооружением и боеприпасами, переброску материальных средств к линии фронта и ротацию подразделений. Возможности украинской ПВО при этом не соответствуют масштабу задач по прикрытию объектов, заключил военный эксперт.
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