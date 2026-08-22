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22 августа, 11:25

Путин призвал дорожить бойцами, сражающимися сегодня за Россию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Доверием людей, которые сегодня воюют и трудятся ради страны, нужно дорожить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на втором этапе XXIII съезда «Единой России», который проходит в Москве в субботу.

«Этим выбором, доверием людей, которые сегодня сражаются и работают ради России, безусловно, нужно дорожить», — сказал Путин.

Путин выступает на съезде «Единой России». Видео © Life.ru

Глава государства напомнил, что выборы разного уровня идут по всей стране — от Дальнего Востока до Новороссии и Донбасса. По его словам, в голосовании участвуют и те, кто находится на линии боевого соприкосновения.

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Ранее президент назвал участников спецоперации настоящими героями, которые каждый день продвигаются вперёд, несмотря на тяжёлую обстановку на фронте. Об этом он говорил в Улан-Удэ на встрече с представителями сферы городского планирования и пространственного развития. Путин отметил, что бойцы идут вперёд даже тогда, когда над головой свистят пули и летают дроны.

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Вероника Бакумченко
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