Путин: В терактах Киева проявляется его неонацистская и бандеровская сущность
Обложка © Life.ru
Террористические удары со стороны украинских властей выдают их неонацистскую природу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на втором этапе XXIII съезда партии «Единая Россия».
Путин выступает на съезде «Единой России». Видео © Life.ru
По словам Путина, специальная военная операция продолжается, и чем тяжелее противнику приходится на линии фронта, тем более жестокими становятся его действия.
«В этом проявляется вся неонацистская, бандеровская, русофобская сущность той силы, с которой мы боремся», — сказал он. Президент назвал такие атаки варварскими.
Ранее сообщалось, что украинские атаки на объекты в России действительно наносят ущерб, но к критическим последствиям не приводят. Об этом также говорил президент. Он подчеркнул, что на темпах экономики сказывается целый ряд причин — и внешнее давление, и удары по промышленности и инфраструктуре. При этом критического влияния подобных атак, по словам главы государства, нет и быть не может.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.