Путин: В терактах Киева проявляется его неонацистская и бандеровская сущность

«В этом проявляется вся неонацистская, бандеровская, русофобская сущность той силы, с которой мы боремся», — сказал он. Президент назвал такие атаки варварскими.

Ранее сообщалось, что украинские атаки на объекты в России действительно наносят ущерб, но к критическим последствиям не приводят. Об этом также говорил президент. Он подчеркнул, что на темпах экономики сказывается целый ряд причин — и внешнее давление, и удары по промышленности и инфраструктуре. При этом критического влияния подобных атак, по словам главы государства, нет и быть не может.