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28 июля, 09:52

Террористическая угроза Киева должна быть полностью уничтожена, заявил Песков

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что исходящая от Киева террористическая опасность должна быть окончательно устранена. По его словам, активность украинских властей в этом направлении продолжает расширяться.

«Террористическая активность киевского режима расширяется, и это подчёркивает необходимость успешного завершения СВО. Эта угроза должна быть предотвращена и окончательно уничтожена», — сказал представитель Кремля.

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Ночью 28 июля российские силы ПВО сбили 81 беспилотник, летевший на Москву. На местах падения обломков работали экстренные службы, информации о пострадавших и разрушениях на момент публикации не поступало.

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Полина Никифорова
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