Террористическая угроза Киева должна быть полностью уничтожена, заявил Песков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что исходящая от Киева террористическая опасность должна быть окончательно устранена. По его словам, активность украинских властей в этом направлении продолжает расширяться.
«Террористическая активность киевского режима расширяется, и это подчёркивает необходимость успешного завершения СВО. Эта угроза должна быть предотвращена и окончательно уничтожена», — сказал представитель Кремля.
Ночью 28 июля российские силы ПВО сбили 81 беспилотник, летевший на Москву. На местах падения обломков работали экстренные службы, информации о пострадавших и разрушениях на момент публикации не поступало.
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