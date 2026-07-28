Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что исходящая от Киева террористическая опасность должна быть окончательно устранена. По его словам, активность украинских властей в этом направлении продолжает расширяться.

«Террористическая активность киевского режима расширяется, и это подчёркивает необходимость успешного завершения СВО. Эта угроза должна быть предотвращена и окончательно уничтожена», — сказал представитель Кремля.

Ночью 28 июля российские силы ПВО сбили 81 беспилотник, летевший на Москву. На местах падения обломков работали экстренные службы, информации о пострадавших и разрушениях на момент публикации не поступало.