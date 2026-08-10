«Пули свистят, дроны летают»: Путин назвал бойцов СВО настоящими героями
Путин заявил, что бойцы СВО продвигаются вперёд каждый день
Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников
Бойцы СВО являются настоящими героями и продолжают продвигаться вперёд каждый день, несмотря на тяжёлые условия на фронте. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с представителями сферы планирования городской среды и пространственного развития в Улан-Удэ.
«Одно дело говорить об этом, другое дело — находиться на линии боевого соприкосновения, когда пули свистят и дроны падают, летают, как мухи, просто головы не поднять. Они всё равно не просто воюют, они вперед идут каждый день», — заявил Путин.
Глава государства подчеркнул, что искренне считает участников спецоперации настоящими героями.
На той же встрече Владимир Путин отдельно призвал помочь ветеранам СВО вернуться к мирной жизни и найти себя после фронта. По его словам, бывшим военнослужащим нужно дать возможность получить новую профессию и создать для них безбарьерную среду.
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