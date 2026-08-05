Президент России Владимир Путин согласился с заявлением председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова о том, что страна одержит победу и сохранит свои ценности. В ответ глава государства добавил, что «и молоко будет».

На встрече с Владимиром Путиным Владимир Машков рассказал историю из воспоминаний народного артиста РСФСР Станислава Любшина о дне окончания Великой Отечественной войны. По словам Машкова, в 1945 году 12-летний будущий актёр стоял в очереди за молоком, когда на улице начали появляться радостные люди. Причину всеобщего воодушевления сначала никто не понимал.

Позже продавщица вышла к ожидающим и сообщила о победе, объяснив, что в этот день молока не будет. Эта история стала для участников встречи примером того, как обычные люди узнали о важнейшем событии в стране.

«Конечно, бесспорно, что победа будет за нами, и сохраним и страну, и нашу великую культуру. И молоко будет», — сказал Путин.

Также Машков пригласил главу государства принять участие в съезде Союза театральных деятелей. Путин ответил, что постарается сделать всё возможное, чтобы присутствовать на мероприятии.

Ранее Владимир Путин провёл встречу с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, на которой обсудили подготовку к предстоящему голосованию. Президент заявил, что рассчитывает на активное участие граждан в выборах и выразил уверенность, что жители страны придут на избирательные участки несмотря на различные сложности.