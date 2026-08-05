Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 17:15

«Победа будет, и молоко будет»: Путин поддержал уверенность Машкова в итогах СВО

Путин после слов Машкова согласился с тем, что Россия обязательно победит

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин согласился с заявлением председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова о том, что страна одержит победу и сохранит свои ценности. В ответ глава государства добавил, что «и молоко будет».

На встрече с Владимиром Путиным Владимир Машков рассказал историю из воспоминаний народного артиста РСФСР Станислава Любшина о дне окончания Великой Отечественной войны. По словам Машкова, в 1945 году 12-летний будущий актёр стоял в очереди за молоком, когда на улице начали появляться радостные люди. Причину всеобщего воодушевления сначала никто не понимал.

Позже продавщица вышла к ожидающим и сообщила о победе, объяснив, что в этот день молока не будет. Эта история стала для участников встречи примером того, как обычные люди узнали о важнейшем событии в стране.

«Конечно, бесспорно, что победа будет за нами, и сохраним и страну, и нашу великую культуру. И молоко будет», — сказал Путин.

Также Машков пригласил главу государства принять участие в съезде Союза театральных деятелей. Путин ответил, что постарается сделать всё возможное, чтобы присутствовать на мероприятии.

Путин похвалил темпы продвижения группировки «Восток»
Путин похвалил темпы продвижения группировки «Восток»

Ранее Владимир Путин провёл встречу с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, на которой обсудили подготовку к предстоящему голосованию. Президент заявил, что рассчитывает на активное участие граждан в выборах и выразил уверенность, что жители страны придут на избирательные участки несмотря на различные сложности.

Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar