Путин уверен, что россияне придут на выборы вопреки угрозам

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, в ходе которой обсуждалась подготовка к предстоящим выборам. Глава государства выразил убеждённость, что граждане страны проявят активность и придут на избирательные участки, несмотря на существующие риски и внешнее давление.

«Уверен, что люди это понимают и откликнутся на это», — сказал президент.

Памфилова доложила, что избирательная система полностью готова к проведению сентябрьского голосования, несмотря на атаки и угрозы безопасности. Путин, в свою очередь, отметил, что желание участвовать в демократических процедурах сильнее любых препятствий.

«Те, кто хочет проходить через демократические процедуры формирования власти, делают это, несмотря ни на какие угрозы. Те, кто не хочет, всегда найдут предлоги для того, чтобы этого не делать», — отметил глава государства.