ЦИК определил порядок партий в избирательном бюллетене
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Центральная избирательная комиссия провела жеребьёвку, в ходе которой определила, в каком порядке политические партии будут размещены в избирательном бюллетене на предстоящих выборах в Госдуму.
Первые три строчки достались «Единой России», партии «Яблоко» и ЛДПР. Следом идут Партия прямой демократии, «Зелёные», «Справедливая Россия» и «Родина». Замыкают список КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди».
Ранее сообщалось, что институт уполномоченного по правам человека и Центризбирком подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную работу по защите избирательных прав граждан.
Выборы в Государственную думу IX созыва запланированы в России на период с 18 по 20 сентября 2026 года. Предстоящая кампания впервые охватит четыре новых субъекта Федерации: Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. К участию в выборах допущено 11 политических партий. Голосование будет организовано по смешанной системе: половина депутатского корпуса (225 человек) избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам. Кроме того, в 33 регионах страны будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
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