ЦИК определил порядок партий в избирательном бюллетене

Центральная избирательная комиссия провела жеребьёвку, в ходе которой определила, в каком порядке политические партии будут размещены в избирательном бюллетене на предстоящих выборах в Госдуму.

Выборы в Государственную думу IX созыва запланированы в России на период с 18 по 20 сентября 2026 года. Предстоящая кампания впервые охватит четыре новых субъекта Федерации: Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. К участию в выборах допущено 11 политических партий. Голосование будет организовано по смешанной системе: половина депутатского корпуса (225 человек) избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам. Кроме того, в 33 регионах страны будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ).