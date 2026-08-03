В ГД заявили о подготовке провокаций на выборах с участием «лженаблюдателей»

В Госдуме заявили о возможной подготовке провокаций на предстоящих выборах с участием так называемых «лженаблюдателей». Об этом сообщил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

По его словам, специально обученные за границей участники могут попытаться создавать конфликты на избирательных участках и распространять сообщения о якобы нарушениях.

«К выборам готовятся провокации с участием специально обученных за границей «лженаблюдателей», — заявил Пискарев.

Он утверждает, что иноагенты привлекают к онлайн-обучению бывших политиков и экспертов, где будущих наблюдателей знакомят с законодательством, цифровыми инструментами и работой со СМИ.

Пискарев добавил, что комиссия взаимодействует с ЦИК России и правоохранительными органами для предотвращения возможных нарушений.

Ранее ЦИК получил документы от всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму девятого созыва. Теперь комиссия проверит списки и примет решение об их заверении или отказе в регистрации.