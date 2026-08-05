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5 августа, 15:21

Путин проводит встречу с председателем ЦИК Памфиловой

Обложка © РИА Новости / Александр Щербак

Обложка © РИА Новости / Александр Щербак

Президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. Российский лидер обсудил с главой комиссии подготовку к выборам в Госдуму.

Напомним, сегодня Центральная избирательная комиссия провела жеребьёвку, которая определила, в каком порядке партии будут размещены в бюллетене на предстоящих выборах в ГД. Первые три строчки достались «Единой России», партии «Яблоко» и ЛДПР.

ЦИК приняла документы всех 11 партий для участия в выборах в Госдуму
ЦИК приняла документы всех 11 партий для участия в выборах в Госдуму

Выборы в Государственную думу IX созыва состоятся в Единый день голосования — с 18 по 20 сентября 2026 года. Предстоящая кампания впервые охватит четыре новых субъекта Федерации: ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области. К участию в выборах допущено 11 политических партий. Всего же в ЕДГ в стране пройдёт 2,2 тысячи кампаний разного уровня.

Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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