Путин проводит встречу с председателем ЦИК Памфиловой

Президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. Российский лидер обсудил с главой комиссии подготовку к выборам в Госдуму.

Напомним, сегодня Центральная избирательная комиссия провела жеребьёвку, которая определила, в каком порядке партии будут размещены в бюллетене на предстоящих выборах в ГД. Первые три строчки достались «Единой России», партии «Яблоко» и ЛДПР.

Выборы в Государственную думу IX созыва состоятся в Единый день голосования — с 18 по 20 сентября 2026 года. Предстоящая кампания впервые охватит четыре новых субъекта Федерации: ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области. К участию в выборах допущено 11 политических партий. Всего же в ЕДГ в стране пройдёт 2,2 тысячи кампаний разного уровня.